Погода на 7 января 2022 года в Югре: в центральных районах ожидается сильный снег

В Югре в центральных районах ожидается сильный снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Ночью: облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура -31,-36 °С, местами по западным районам -21,-26 °С.

Днем: облачно. В центральных районах умеренный и сильный снег, в западных и восточных районах небольшой и умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер южный 7-12 м/с, местами по восточной половине порывы 15-17 м/с. Температура -9,-14 °С, по северо-западу -19,-24 °С, по юго-западу -3,-8 °С.

По г. Ханты-Мансийску: Ночью: облачно с прояснениями. Небольшой снег, изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура -31,-33 °С. Днем: облачно. Сильный снег, метель. Ветер южный 7-12 м/с. Температура -9,-11 °С.

7 января отмечается Рождество - один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом.

Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе - на урожай грибов, ягод и гороха.