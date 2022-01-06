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Общество6 января 2022 10:31

В Югре из-за сильных морозов отменяют внутренние рейсы

Об этом сообщает Instagram департамент транспорта Ханты-Мансийского автономного округа
Сергей Швецов
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В Югре из-за сильных морозов отменяют внутренние рейсы. Фото - transport_hmao.

В Югре из-за сильных морозов отменяют внутренние рейсы. Фото - transport_hmao.

В Югре из-за сильных морозов отменяют внутренние рейсы. Об этом информирует Instagram департамент транспорта Ханты-Мансийского автономного округа.

«6.01.2022 в связи с низкой температурой воздуха рейсы Березово-Приобье и Березово-Ханты-Мансийск отменяются. О выполнении рейсов будет сообщено дополнительно», – такое сообщение появилось в социальных сетях.

Телефон для справок (834670) 2-30-07. Рабочее время – с 6.00 до 20.00.