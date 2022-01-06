Югорские спасатели просят сообщать туристов о своих маршрутах. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Югорские спасатели просят сообщать туристов о своих маршрутах. Сделать это можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону.

– Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. Есть несколько способов. Самый простой – онлайн-заявка. Зайдите на портал ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу, найдите вкладку «Регистрация туристических групп». Вписываете все данные и готово, – рассказали в ведомстве.

Как отмечают спасатели, предварительная регистрация призвана обеспечить безопасность и получение квалифицированной помощи в случае необходимости, поскольку это существенно облегчает работу при возникновении несчастного случая и уменьшает территорию поисков.