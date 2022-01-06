Погода на 6 января 2022 года в Югре: в отдельных районах изморозь

В Югре в отдельных районах изморозь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-35 °С, местами по западной половине до -43 °С, местами по восточной половине до -23 °С, днем -27,-32 °С, местами до -22 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -33,-35 °С, днем -30,-32 °С.

6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло - весна будет холодной; метель - к урожаю пшеницы.

В народе говорили: "Коли на Кутью небо звездисто - богатый приплод скота и много ягод будет". Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.