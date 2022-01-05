Спасатели предупреждают югорчан об опасности снега на крыше домов. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Спасатели предупреждают югорчан об опасности снега на крыше домов. Они рекомендуют гражданам соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

– Владельцам частных и дачных домов, собственникам зданий и управляющим жилищным организациям необходимо позаботиться о своевременной очистке снега с крыш, при этом должны быть приняты все меры безопасности. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой. В опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Жителям частных домов стоит своевременно очищать крыши от снега, во избежание их обрушения под тяжестью снежных масс. При выходе из зданий гражданам необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовалось нависание снега. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. При обнаружении большого количества снега на кровле дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на ваше сообщение.