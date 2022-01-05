Погода на 5 января 2022 года в Югре: днем без осадков

В Югре днем без осадков. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Ночью по восточным районам небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, по восточным районам порывы до 14 м/с. Температура ночью -21,-26 °С, по северо-западным районам -30,-35 °С, по восточным районам -15,-20 °С, днем -20,-25 °С, по северо-западным районам -27,-32 °С, по восточным районам -14,-19 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -23,-25 °С, днем -20,-22 °С.

5 января почитается память мучеников Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.

Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: "Пришёл Федул, ветер подул" - это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября - 6 января).