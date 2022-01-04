Жители Югры смогут поучаствовать в акции по переработке новогодних деревьев Фото: Вера Зенина

Жители Югры смогут поучаствовать в акции по переработке новогодних деревьев «Елочный сбор». Мероприятие организуют региональный оператор сферы обращения с отходами АО «Югра-Экология» и АО «ЮТЭК-РС».

Для участия в акции югорчанам достаточно отнести уже ненужную елку на контейнерную площадку, а затем спецтехника вывезет деревья на переработку. Забирать ели будут 21 и 28 января.

Переработкой елок в Ханты-Мансийске будет заниматься природный парк «Самаровский чугас». Кстати, горожане могут сами привезти ненужное дерево на территорию питомника в поселке ОМК.

Елки Нижневартовска и Мегиона переработает АО «Городские электрические сети». В Лангепасе, Покачиах и Пыть-Яхе - АО «ЮТЭК-РС». В Югорске к акции присоединятся предприятия с деревоперерабатывающим оборудованием. В Урае третий год подряд перерабатывает хвойные деревья АО «ЮТЭК-Энергия», а в Радужном - городская администрация.