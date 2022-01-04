Коронавирус в Югре, последние новости на 4 января 2022 года: скончались 7 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 017 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 74 случая.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) – без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.