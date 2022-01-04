Коронавирус в Югре, последние новости на 4 января 2022 года: заразились 74 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за сутки зарегистрировано 74 заражения COVID-19 в 12 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 96 363 случая коронавируса, из них активных - 4 164. Выздоровели с начала пандемии 90 182 человека, скончались - 2 017, из них 7 - за последние сутки.

Картина заболеваемости по населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) – без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.