В Покачах для работников скорой помощи закупили новый автомобиль

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Покачевской городской больнице появился новый автомобиль, предназначенный для сотрудников скорой помощи. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- У нового автомобиля более высокая крыша кабины - врачи могут стоять во весь рост и оказывать помощь в комфортном положении. Пространство внутри медицинского отсека светлое и функциональное: три кресла для бригады медиков, полностью светодиодное освещение, кислородные баллоны и газовая разводка, - рассказал заведующий отделением скорой и неотложной помощи городской больницы Сергей Баев.

Отметим, что автомобиль закуплен в рамках госпрограммы «Современное здравоохранение».