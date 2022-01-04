Фото: администрация Ханты-Мансийска

Через несколько часов в Ханты-Мансийске стартует гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». Как сообщили в пресс-служб городской администрации, мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в КВЦ «Югра-Экспо».

- Лучшие повара не только посоревнуются в создании кулинарных шедевров из северных деликатесов, но и порадуют посетителей увлекательными мастер-классами, - добавили в мэрии.

Отметим, что фестиваль нацелен на развитие национальной гастрономии. Его участники демонстрируют свое мастерство, готовя блюда из меню своего заведения. Как правило, это деликатесы из сибирской дичи, рыбы и ягод.