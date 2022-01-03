Коронавирус в Югре. Последние новости на 3 января 2022 года: заразились 132 человека Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 3 января 2022 года. По данным оперативного штаба Югры, за сутки в регионе подтверждено 132 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано 96 289 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 16 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 835 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 353 летальных исхода, выздоровели 9 548 076 человек.