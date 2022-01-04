Погода в Югре на 4 января: пасмурно и снег

Погода в Югре на 4 января Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 января, в Югре будет облачно с прояснениями, местами - снег. Температура ночью -9...-14 градусов, местами -17...-22, в Березовском районе -25...-30. Днем -8...-13 градусов, местами до -3, по юго-западу -15...-20, в северо-западных районах -21...-26. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -17. Ветер 8-14 м/с.

Сургут: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -16. Ветер 8-10 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 6-11 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -16. Ветер 8-10 м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -16. Ветер 6-12 м/с.