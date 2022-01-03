Погода в Югре на 3 января 2022 года: местами небольшой снег Фото: Архив "КП"

В ХМАО облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -11,-16 °С, в северо-западных районах до -26 °С, днем -3,-8 °С, местами -13,-18 °С, в северо-западных районах до -24 °С.

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого «приспособления».