Губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отпуск до 6 января Фото: Губернатор Югры Наталья Комарова

Глава Югры Наталья Комарова сообщила об уходе в отпуск до 6 января 2022. Губернатор написала в своих соцсетях, что будет проводить время с семьей.

- С Новым Годом! В отпуске до 6 января включительно. С мамой, братом, сестрой, детьми, внуками, племянниками, - написала Наталья Комарова.

Кроме того, Наталья Владимировна поделилась фотографией со своего детского утренника в садике.

- С этими книжками и детскими, конечно, но уже по выбору внуков. Для вашей улыбки здесь фото с моего утренника в детском саду. Доброго, веселого Нового года - добавила губернатор.

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