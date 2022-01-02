Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 января 2022 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 2 001 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день заразились 147 жителей региона.

В России за сутки в России полностью выздоровели 26 976 человек, а умерли 811 человек с коронавирусом. Всего в России выявлено зафиксировано 310 518 летальных исходов, выздоровели 9 524 039 человек.