Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 января 2022 года: заболели 147 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба в Югре за последние сутки зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 96 157.

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

По клинической структуре: с пневмонией – 18 человек, с симптомами ОРВИ – 128 человек, в бессимптомной форме заболевания протекает у 1 человека из заболевших. Активных случаев на сегодня - 4 384, выздоровели за весь период пандемии — 89 772 человека, умерли 2 001 человек.

В России выявлено 18 233 новых случая коронавируса в 84 регионах за сутки. Зафиксировано 811 летальных исходов, выздоровели 26 976 человек. Всего зафиксировано 10 537 966 случаев коронавируса, умерли 310 518 человек, выздоровели 9 524 039 человек.