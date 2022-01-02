На дорогах Нижневартовска изменят режим работы некоторых светофоров Фото: Татьяна Коркина

На дорогах Нижневартовска изменят режим работы некоторых светофоров, это необходимо для увеличения пропускной способности перекрестков. Перенастройку запланировано провести в первом квартале 2022 года. Такое поручение соответствующим службам дал глава города Дмитрий Кощенко.

- Для выполнения этой задачи необходимо произвести расчеты на загруженных перекрестках города. Для того, чтобы показатели были объективными, эту работу специалисты будут проводить после новогодних праздников, когда спадет количество транспорта. Сейчас мы наблюдаем загруженность городских дорог в целом. Это связано с подготовкой к предстоящим новогодним праздникам – в этот период традиционно в торговые центры города приезжают за покупками жители всей Нижневартовской агломерации, - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.

Эксперты изучат поступившие от жителей города в администрацию Нижневартовска обращения, связанные с работой светофоров, а затем проработают наиболее проблемные участки. Работа начнется уже в начале текущего года.