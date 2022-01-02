Глава Ханты-Мансийска награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин.

- Наградить Максима Ряшина медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», — сказано в указе президента, который размещен на официальном интернет-сайте правовой информации.

Максим Павлович Ряшин избран Главой Ханты-Мансийска в октябре 2016 года. Глава окружного центра занял четвертую строчку в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов РФ за август-сентябрь 2021 года.