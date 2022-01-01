Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 января 2022 года. В ХМАО за минувшие сутки зарегистрировано 149 случаев заболевания, умерли 8 человек. За весь период от коронавируса скончались 1 994 человека.

За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 847 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека.