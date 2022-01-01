Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 января 2022 года: заболели 149 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 января 2022 года. За сутки в Югре коронавирусом заразились 149 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте - 35 и Нижневартовске - 34. Под медицинским наблюдением находятся 4 456 человека.

Всего с начала пандемии в Югре зафиксировано 96 010 случаев COVID-19, выздоровели 89 560 человек и умерли 1 994 человека.

По последним данным вакцинацию от коронавируса в регионе прошли 889 039 человек, первый компонент вакцины поставили 934 921. Коллективный иммунитет составляет 58,6%.