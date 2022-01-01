Погода в Югре на 1 января 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 1 января, в Югре переменная облачность, небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура -18, -23 °С, местами до -13 °С, по крайнему востоку до -28 °С. Температура воздуха днем -10, -15 °С, местами -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура ночью -20, -22 °С, днем -13, -15 °С.

Погода в Югре на 1 января 2022 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай. Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь - гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой - ожидали, что уродится рожь.