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Общество31 декабря 2021 2:09

Погода в Югре 31 декабря 2021 года: возможен небольшой снег

Мария Толстихина
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Погода в Югре 31 декабря

Погода в Югре 31 декабря

Фото: Мария Толстихина

Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -19,-24 °С, в восточных и северо-западных районах -29,-34, в юго-западных районах -13,-18 °С, днем -14,-19 °С, в восточных и северо-западных районах -20,-25 °С.

Двенадцатой ночью заканчивается Йоль. Двенадцатая ночь — это ночь рождения нового года, нового жизненного цикла.

В двенадцатую ночь врата миров открыты, и все их жители собираются в месте празднования Йоля, чтобы веселым пиром приветствовать новую жизнь. Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения.