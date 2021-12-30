О новогодних мероприятиях жителям Сургута расскажет «Дед Мороз онлайн»

О новогодних мероприятиях жителям Сургута расскажет «Деда Мороз онлайн» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Благодаря услуге « Дед Мороз онлайн» жители узнают, чем можно будет заняться в городе людям всех возрастов с учетом ковидных ограничений в новогодние праздники. Об этом рассказали в городской администрации.

Для горожан подготовлены концерты, мастер-классы, выставки. Также они могут познакомиться с графиком работы катков. Вся информация размещена на сайте городской мэрии в разделе «Дед Мороз онлайн». Кроме того, там можно заказать поздравление от новогоднего волшебника.

- На этом ресурсе можно не только заказать видеопоздравление от Деда Мороза для ребенка, которое приедет на электронную почту, но можно получить полный блок информации обо всех городских событиях, - пояснил председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.