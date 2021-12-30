Погода в Югре на 30 декабря 2021 года: в округ заглянет изморозь

Рассказываем, какая погода ожидает жителей Югры за день до Нового года Фото: Мария Толстихина

Синоптики передают переменную облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах появится изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью достигнет отметки -29,-34 °С, местами -21,-26 °С. Днем градусник покажет -16,-21 °С, местами -24,-29 °С, в западных районах -10,-15 °С.

По народному календарю 30 декабря отмечается Данилов День. В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.