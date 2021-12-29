В Югре исполнилась мечта 8-летнего мальчика, который хотел побывать в кабине машиниста поезда

Юный югорчанин поучаствовал в перегоне локомотива и познакомился с оборудованием кабины Фото: Татьяна Коркина

Восьмилетний вартовчанин Коля Шемета хотел побывать в настоящем поезде, посмотреть кабину машиниста, вагон-ресторан. Его мама - Людмила Шемета - обратилась в благотворительный фонд «Добро без границ», который в этом году впервые организовал волшебный марафон подарков для детей с особенностями здоровья.

Мечта маленького Николая стала реальностью и он побывал в кабине машиниста вместе с мамой. Юный югорчанин поучаствовал в перегоне локомотива, познакомился с оборудованием кабины, под контролем специалистов подал звуковой сигнал.

А еще мальчик получил в подарок настоящую фуражку машиниста, книгу о железной дороге, рюкзак для путешествий, стакан с подстаканником от представителей нижневартовской станции.

- Мы все были детьми, вспомните свои эмоции, когда мы первый раз путешествовали на поезде, сколько теплых эмоций испытывали. Чтобы подарить ребенку радость, участвуем в этой акции. Эти хлопоты были очень приятными, – рассказал начальник железнодорожной станции «Нижневартовск-1» Дмитрий Журавлев.

- Неожиданная, приятная встреча получилась, мечты действительно сбываются, если в них верить, - поблагодарила всех организаторов мероприятия мама мальчика.