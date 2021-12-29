Коронавирус в Югре, последние новости на 29 декабря 2021 года: умерли 6 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 972 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день заразились 163 жителя региона. Состояние 78 пациентов по-прежнему тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 932 летальных исхода. За сутки в России вылечились 42 776 человек. Всего выявлен 10 458 271 случай коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выздоровели 9 380 223 человека.