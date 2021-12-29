Коронавирус в Югре, последние новости на 29 декабря 2021 года: заболели 163 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По информации Оперативного штаба Югры, на 29 декабря, на территории ХМАО зарегистрировано 95 553 случая коронавируса. За сутки подтверждено 163 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах.

За день заразились жители Нижневартовска – 45; Сургута – 34; Мегиона – 12; Нефтеюганска – 12; Урая – 12; Радужного – 9; Советского района – 9; Сургутского района – 7; Ханты-Мансийска – 5; Когалыма – 4; Нягани – 4; Пыть-Яхв – 4; Нефтеюганского района – 3; Югорска – 2; Кондинского района – 1.

На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 501 человек, сняты с наблюдения – 434 485 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследован 3 621 человек, всего прошли обследование 2 739 828 человек.

В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 972 человека. За сутки выписались по выздоровлению 202 человека, за весь период пандемии вылечились 88 936 жителей Югры.