В Сургутском районе задержан молодой человек с наркотиками в шапке Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений. Одно из них произошло в Сургуте. Там, задержали 42-летнюю женщину, которая, находясь в обувной мастерской по улице Бажова, украла сотовый телефон. Нарушительница уже была судима и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе, на 1 км автодороги «подъезд к ПСК «Калинка», полицейские задержали 20-летнего молодого человека. В его шапке обнаружен прозрачный полимерный пакет с наркотиком.

Кроме того, за день в Югре раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Нижневартовске задержана подозреваемая, которая, находясь возле дома по улице Салманова, специально повредила чужой автомобиль «Datsun ON-DO». Нарушительница находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.