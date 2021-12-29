Подробности жесткого ДТП в Ханты-Мансийском районе: 2 человека погибли и 3 пострадали Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Стали известны подробности жесткого ДТП в Ханты-Мансийском районе, там 2 человека погибли и трое пострадали.

Авария произошла вчера в 13:45 на 115 километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиши», выехал на встречку где столкнулся с автомобилем «Киа», за рулем которого находился 27-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажир Мицубиши погибли на месте, а водитель и пассажиры Киа 27-летняя женщина и девочка трех лет, получили травмы. Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве.

Всего за сутки в Югре зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 15 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 34 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 21 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, воздерживаться от рискованных маневров.