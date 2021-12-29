Югорчанин, жестоко избивший знакомого, отправится под суд Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 32-летнего жителя Белоярского. Он обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, бывший уголовник, неоднократно судимый за преступления против собственности, находился в квартире одного из домов города Белоярский в октябре 2021 года. Там, пьяный мужчина поругался с 33-летним местным жителем. Ссора возникла из-за того, что тот ранее украл личные вещи злоумышленника и во время разборки обвиняемый избил обидчика, нанеся ему 59 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, а затем 5 раз ударил по голове деревянной скалкой. После этого обвиняемый несколько раз приходил в квартиру жертвы и избивал его. От полученных травм мужчина скончался.

- По ходатайству следователя Белоярским городским судом обвиняемый заключен под стражу. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.