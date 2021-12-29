Погода в Югре на 29 декабря 2021 года: до -37 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -23, -28 °С, по западной половине округа местами -32, -37 °С, по восточной половине -17, -22 °С, днем -20, -25 °С, в северо-западных районах -27, -32 °С, на востоке -14, -19 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -26, -28 °С, днем -22, -24 °С.

Погода в Югре на 29 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси на Агея Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», - говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.