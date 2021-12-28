Житель Урая, организовавший деятельность экстремистской организации заплатит штраф Фото: Татьяна Коркина

В Урае состоялся суд над 39-летним местным жителем, который признан виновным в организации экстремистской деятельности.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в 2017 году подсудимый вместе с сообщниками, объявленными в розыск, организовал на территории Урая деятельность религиозной группы, входящей в состав религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», которая является запрещенной в России.

До февраля 2019 года подсудимый активно пропагандировал учения Свидетелей Иеговы перед другими лицами, негативной оценки лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, и побуждал людей к разрыву родственных и семейных отношений. Кроме того он привлекал к участию в деятельности организации других людей, распространял запрещенную литературу, осуществлял сбор финансовых средств с прихожан под видом пожертвований, контролировал поступление и расходование денег от религиозной группы, тратил их на нужды организации. В итоге обвиняемый собрал в виде пожертвований и израсходовал на нужды запрещённой организации больше 100 тысяч рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.