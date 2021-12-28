В Сургутском Центре охраны материнства и детства возобновлены партнерские роды Фото: Центр охраны материнства и детства

В Сургутском окружном клиническом Центре охраны материнства и детства возобновлены партнёрские роды.

Но есть условие, важно, чтобы партнер был здоров, не имел признаков вирусной инфекции и не имел контактов с инфекционными больными в течении 10 дней. Также необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР сроком давности не более 3-х дней с даты забора на бланке медицинской организации.

При поступлении в Центр партнёр должен иметь на руках результат ПЦР, документ, удостоверяющий личность, чистую сменную обувь, результат флюорографии давностью не более 1 года, а также нужно будет заполнить информированное добровольное согласие о правилах поведения партнера в медицинской организации, сообщают в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».