Глава Сургута поздравил с наступающим Новым годом медиков, которые работают в красной зоне Фото: Администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с врачами и медицинскими сестрами Сургутской окружной клинической больницы, чтобы отметить их вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Он вручил памятные награды и пригласительные билеты на новогоднее представление в театре актера и куклы «Петрушка» 27 специалистам, которые работают в красной зоне. К поздравлениям с наступающим Новым годом присоединился Дед Мороз, который пожелал медикам побольше радости и спокойных смен.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске стартовала предновогодняя антиковидная акция волонтеров-медиков. К акции «Выздоравливайте!» подключились школьники.