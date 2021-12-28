Жуткое ДТП в Ханты-Мансийском районе: погибли двое мужчин Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском районе в ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла сегодня, около 14 часов, между Горноправдинском и Бобровкой в Ханты-Мансийском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля «Киа» и «Мицубиси».

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре, один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП двое человек в «Мицубиси», 38-летние мужчины погибли на месте. Во втором автомобиле находилась семья с 4-летним ребенком, они доставлены в Горноправдинскую участковую больницу.

На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганском районе 7-летний ребенок пострадал в аварии. Мальчик был не пристегнут.