Нефтеюганец лишился крупной суммы в поиске снегохода Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратился 33-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников, решив приобрести снегоход для зимнего катания.

Он искал транспорт через интернете и не думал, что связалсяя с мошенниками. На сайте югорчанин присмотрел подходящий снегоход стоимостью 1 миллион 642 тысячи рублей. Через время с ним связался «менеджер» интернет-магазина и попросил перевести оплату за покупку. Звонивший обещал, что после получения денег снегоход будет направлен транспортной компанией.

Потерпевший перевел деньги, а позвонив на следующий день по номеру «менеджера» удивился, что он заблокирован. Через время с потерпевшим так никто и не связался и тогда он понял, что стал жертвой обмана.