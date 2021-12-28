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Происшествия28 декабря 2021 10:22

Нефтеюганец лишился крупной суммы в поиске снегохода

Мужчина стал жертвой мошенников
Виктория Терина
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Нефтеюганец лишился крупной суммы в поиске снегохода

Нефтеюганец лишился крупной суммы в поиске снегохода

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратился 33-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников, решив приобрести снегоход для зимнего катания.

Он искал транспорт через интернете и не думал, что связалсяя с мошенниками. На сайте югорчанин присмотрел подходящий снегоход стоимостью 1 миллион 642 тысячи рублей. Через время с ним связался «менеджер» интернет-магазина и попросил перевести оплату за покупку. Звонивший обещал, что после получения денег снегоход будет направлен транспортной компанией.

Потерпевший перевел деньги, а позвонив на следующий день по номеру «менеджера» удивился, что он заблокирован. Через время с потерпевшим так никто и не связался и тогда он понял, что стал жертвой обмана.