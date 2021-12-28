В Нижневартовске состоялся проект-марафон культуры народов Югры «Традиции и современность» Фото Центра коренных народов Севера «Тор-Най»

В Нижневартовске завершился проект - марафон культуры народов Югры «Традиции и современность». Центр национальных культур Нижневартовска успешно проведен ряд мероприятий: встречи «Национальная гостиная», мастер-классы «Творческие лаборатории игры и игрушки», интерактивные площадки «Колесо дружбы».

Авторы проекта смогли сохранить и пополнить уникальные традиционные культуры народов Югры, с помощью демонстрации национальных игр, обрядов, бесед.

- Через литературное творчество и игровые коммуникации участники проекта не только овладевают азами родного языка, познают его уникальность и красоту, но и получают новые знания, приобщившись к культуре своего народа, обычаям и традициям - рассказал заместитель председателя нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Cевера «Тор-Най»» Фёдор Никитин.