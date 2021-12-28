Жители Югры в праздничные дни смогут покататься на хаски Фото: Хаски-центр "Югра"

В новогоднюю ночь жители Тундрино смогут покататься на хаски. Команда профессиональных каюров и северных ездовых собак Хаски-центр «Югра» посетит Тундрино.

- Хаски-центр «Югра» приедет в Тундрино Сургутского района буквально на одну ночь. В полночь выйдем в костюмах Деда Мороза и Снегурочки из леса к гостям, - рассказала заместитель директора Хаски-центра «Югра» Надежда Лебедева.

В праздничные дни ездовые собаки будут радовать жителей на центральной площади Сургута и в историко-культурном центре «Старый Сургут». Ещё в этом сезоне запускаются новые маршруты на большие дистанции, чтобы можно было увидеть Югру по не пройденным дорогам на упряжке собак.

- В этом году запускаются маршруты на большие дистанции до 120 км. Это единственный в Югре проект. Жители смогут почувствовать себя настоящими каюрам, увидеть всю красоту югорского края. Сейчас у нас очень популярен мини-тур на 10 км, - добавила Надежда Лебедева.

В начале 2021 года определили две пилотные площадки для реализации катания на собачьих упряжках - это Барсово и Белый Яр.

- Охват проекта составил более 70 человек - школьники и взрослое население. Проводились занятия теоретического и пратического плана. Насколько востребован проект - скажет потребитель. Как пилотный вид спорта он «зашёл», ведь это специфичная деятельность, которая придётся по душе настоящим любителям братьев наших меньших, - объяснила заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района администрации Сургутского района.