Коронавирус в Югре, последние новости на 28 декабря 2021 года: умерли 8 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 966 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день заразились 177 жителей региона. Состояние 85 пациентов по-прежнему тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов, выздоровел 43 961 человек. Всего в России зарегистрировано 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 306 090 человек, выздоровели 9 337 447 человек.