Полицейские Югорска нашли подозреваемую в краже банковской карты Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Югорска обратилась 62-летняя югорчанка с рассказом о том, что с ее банковской карты кто-то оплатил товары в различных торговых точках Екатеринбурга, таким образом похитив 10,5 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что находясь в Екатеринбурге проездом она остановилась в одной из гостиниц, за которую расплатилась своей картой. На следующий день потерпевшая не доставала карту, а расплачивалась другой. В поезде женщине позвонили из банка и сообщили, что с карты происходят списания денег в различных магазинах, тогда женщина и обнаружила пропажу своей банковской карты. Приехав в Югорск, она пошла в отделение банка, где ей предоставили выписку по счету.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемой, которой оказалась ранее судимая 56-летняя женщина. Выяснилось, что подозреваемая нашла банковскую карту в том же отеле, где останавливалась потерпевшая и решила ей воспользоваться. Она призналась в преступлении и вернула деньги.