В Ханты-Мансийске завершено строительство нового корпуса школы №8 Фото: Городской информационный центр

Новый корпус школы №8 Ханты-Мансийска прошёл приёмку городского общественного совета по развитию образования, сейчас завершаются последние работы, а именно запуск сетей пожарной и охранной сигнализации, системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения, вентиляции, дымоудаления и лифтового оборудования. Как сообщил руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов, проверка объекта ведется с 6 декабря, её завершат до конца 2021 года. Обучение в новом здании планируется начать со второго полугодия учебного года.

- По сложившейся в городе традиции, «новостройки» сферы образования проходят общественную приёмку. Более 10 лет существует муниципальный орган «Совет по развитию общего и дополнительного образования. Мы провели выездное заседание, на котором ознакомили членов совета с объектом, рассказали, как будем его содержать, обслуживать, проводить обучение детей, - рассказал директор Департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Юрий Личкун.

Напомним, второй корпус школы № 8 Ханты-Мансийска, рассчитанный на 600 мест, включает два спортзала, актовый, читальный залы, тир, медицинский блок и учебные помещения.