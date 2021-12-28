В Пыть-Яхе на одну и ту же ловушку мошенников попались сразу двое жителей Фото: Татьяна Коркина

За сутки югорчане потеряли около 1 миллиона рублей, перечислив их на счета мошенников. Сотрудники полиции зафиксировали 11 случаев мошенничества. Жители региона упорно пытались заработать в преддверии праздничных дней.

Так, в Пыть-Яхе на одну и ту же ловушку попались сразу двое: 30-летняя женщина и 39-летний мужчина. Женщина общалась с мошенниками, которые предлагали ей пассивный и доступный доход. Она перевела почти 400 тысяч в надежде увеличить свой заработок, но прибыль от инвестирования так и не получила. На этом же сайте нашел привлекательное предложение и югорчанин. Ему рассказывали о прибыли, которая у него конечно же будет, как только он вложится в пассивный доход. Мужчина, позабыв о бдительности, перевел на счета аферистов почти 170 тысяч.

В Нижневартовске с мошенниками столкнулся 18-летний студент. Молодой человек поверил аферистам, которые пообещали ему «золотые горы». Он отдал аферистам 3 тысячи рублей, но когда понял, что никаких дополнительных доходов не будет обратился в полицию.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.