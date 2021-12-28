В Нижневартовске готовится к открытию новый филиал детской поликлиники Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске готовится к открытию филиал детской поликлиники, он будет размещен в одном из многоквартирных домов на улице Льва Толстого в недавно появившемся микрорайоне №16-П.

Рядом с жилым комплексом находится 12 домов переменной этажности. Филиал поликлиники занимает первый этаж, чтобы создать все условия для удобства родителей, здесь сделали вместительную теплую колясочную, установили специализированный подъемник. Как отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, опыт создания филиалов поликлиник в отдаленных районах города успешно реализуется в Нижневартовске и Сургуте.

- Безусловно это успешный опыт. Гражданам комфортно получать медицинские консультации рядом с домом. Необходимо продолжать такую практику. Причем предусматривать создание своеобразного симбиоза детской и взрослой поликлиники, чтобы они были рядом, - рассказал глава города Дмитрий Кощенко.