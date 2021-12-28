В Сургуте подросток украл спортинвентарь из магазина Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений. Так, в Нижневартовске задержан мужчина, который с похищенного телефона украл 16 тысяч рублей, переведя их на свою карту. Раньше он уже был судим и сейчас дожидается наказания под подпиской о невыезде.

В Когалыме около гаражей, по улице Прибалтийская, задержан мужчина с пакетиком запрещенных веществ. Он уже был судим за аналогичное преступление и снова находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за день раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Одно из них произошло в Сургуте. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже - 15-летнего молодого человека. Он, находясь в торговом зале магазина по проспекту Ленина, украл спортинвентарь на 3 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.