Коронавирус в Югре, последние новости на 28 декабря 2021 года: заболели 177 человек Фото: Татьяна Коркина

По сообщению Оперативного штаба Югры, в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 95 390 случаев коронавируса, в том числе за сутки 177 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах.

За день заразились жители Сургута – 37; Нижневартовска – 30; Нефтеюганска – 19; Урая – 15; Мегиона – 13; Сургутского района – 11; Радужного – 10; Югорска – 8; Нижневартовского района – 7; Когалыма – 6; Ханты-Мансийска – 6; Нягани – 5; Советского района – 5; Пыть-Яха – 2; Кондинского района – 2; Ханты-Мансийского района – 1.

На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 886 человек, сняты с наблюдения – 433 877 югорчан. За сутки на COVID-19 обследованы 2 326 человек, всего прошли обследование 2 736 207 человек.

В тяжелом состоянии находятся 85 пациентов, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 966 человек. За сутки выписались по выздоровлению 197 человек, за весь период пандемии вылечились 88 734 жителя Югры.