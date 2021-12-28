В Югре автоледи превысила скорость и наехала на опору ЛЭП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре автоледи превысила скорость и наехала на опору линий электропередачи. Авария произошла ночью на улице Автомобилистов в поселке Нижнесортымский Сургутского района. За рулем «Мазды» находилась 20-летняя девушка, которая не выбрала безопасную скорость, её авто занесло и она врезалась в опору ЛЭП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир, 23-летний мужчина, получили травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 44 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.