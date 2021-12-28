Погода в Югре на 28 декабря 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 28 декабря, в Югре облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -15, -20 °С, в северо-западных районах -25, -30 °С, днем -12, -17 °С, в северо-западных районах -22, -27 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -17, -19 °С, днем -14, -16 °С.

Погода в Югре на 28 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей - лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были ещё слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег - так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», - советовали люди. Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», - говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.