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Происшествия27 декабря 2021 16:17

Жительница Нижневартовска стала жертвой мошенников, пытаясь купить новогодний подарок

Девушка попала на фальшивый сайт вместо официального
Виктория Терина
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Жительница Нижневартовска стала жертвой мошенников, пытаясь купить новогодний подарок

Жительница Нижневартовска стала жертвой мошенников, пытаясь купить новогодний подарок

Фото: Татьяна Коркина

В канун новогодних праздников, когда люди обычно заняты поиском подарков для себя и близких, активизируются и мошенники. Они пользуются предпраздничной суматохой, чтобы заполучить чужие деньги.

Так, 19-летняя жительница Нижневартовска, желая купить дорогостоящий новогодний подарок возлюбленному попала на фальшивый сайт, предполагая, что перешла на официальный сайт компании. Девушка выбрала игровую приставку 5 серии и сайт не вызвал у неё никаких подозрений.

Югорчанка с уверенностью перешла к оплате выбранного товара, внесла данные своей банковской карты и адрес электронной почты, на которую должен был прийти чек и трек-код для отслеживания посылки. После чего у неё произошло списалось 47 тысяч рублей, но трек-код вартовчанка так и не получила, а вскоре и сайт стал не доступен. Тогда девушка поняла, что лишилась денег и обратилась в полицию.