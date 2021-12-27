В Сургуте из аварийного жилья переехали 665 семей Фото: Администрация Сургута

В Сургуте на переселение из аварийного жилья в 2021 году направили почти 2,5 миллиарда рублей. Часть средств пошла на выплаты за квартиры, в которых проживали сургутяне, а на остальные деньги приобретено жилье под переселение. Всего из аварийного жилья переехали 665 семей.

Расселенная площадь аварийного жилья составила больше 27 тысяч квадратных метров. Всего за уходящий год в Сургуте снесли 48 домов, общей площадью 10 703,4 квадратных метра.

Напомним, мы писали ранее о том, что с начала года в Сургуте переселили 428 семей, из них 373 взяли денежную компенсацию, на которую сами купили для себя подходящее жильё. Оставшиеся 55 семей получили квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нягани более 30 детей-сирот переедут в новые квартиры до конца года.

Губернатор Наталья Комарова лично осмотрела жилплощади (подробнее)